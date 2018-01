Grupo de prefeitos realiza protesto na Câmara Um grupo de prefeitos ligados à Confederação Nacional dos Municípios (CNM) realiza um protesto no início da tarde desta terça-feira, 10, no Salão Verde da Câmara dos Deputados. O grupo é liderado pelo presidente da entidade, Paulo Ziulkoski. Dentre os projetos que os prefeitos querem ver aprovados, está o que destina um adicional de 2% ao Fundo de Participação dos Municípios. Os prefeitos também querem a troca do fator de reajuste do piso nacional do magistério.