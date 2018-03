Grupo de mulheres do MST invade fazenda na Bahia Um grupo de aproximadamente 150 mulheres integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) invadiu na manhã de hoje uma fazenda da Veracel Celulose, no município de Eunápolis, no sul da Bahia. Com foices e facões, elas iniciaram a ocupação derrubando centenas de pés de eucaliptos, onde foram armadas as barracas.