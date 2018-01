Grupo de índios faz protesto em Brasília Um grupo pequeno de índios do Estado da Bahia protesta nesta manhã de terça-feira, 13, ao lado do Palácio do Planalto, em Brasília. Eles reclamam de projetos criticados por organizações de defesa de direitos indígenas, entre eles a Proposta de Emenda à Constituição que transfere para o Legislativo a responsabilidade pela demarcação de terras indígenas no País. De acordo com Kâhu Pataxó, do Movimento Unido dos Povos e Organizações Indígenas da Bahia (Mupoi), o grupo protesta também contra uma decisão da Casa Civil que teria suspendido o processo de demarcação de terras indígenas no Pará e em Mato Grosso.