Grupo de Dantas recorrerá contra bloqueio no PA A Agropecuária Santa Bárbara Xinguara, vinculada ao grupo Opportunity, de Daniel Dantas, vai recorrer contra a decisão do Juiz da Vara Agrária de Redenção, no Pará, que determinou o bloqueio de duas das suas fazendas na região. A decisão, segundo nota da empresa, afronta o direito de propriedade. A nota também acusa o governo do Pará, coautor da ação judicial que resultou no bloqueio, de agir com parcialidade. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.