A Agropecuária Santa Bárbara, ligada ao Grupo Opportunity, de Daniel Dantas, denunciou na quarta-feira a invasão de cinco de suas fazendas no Pará por "grileiros fortemente armados". As fazendas, em Marabá, Xinguara e Sapucaia, teriam sido atacadas dois dias atrás. Até ontem a Secretaria de Segurança dizia nada saber do caso. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.