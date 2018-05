Grupo de 17 deputados do PP anuncia voto pró-impeachment e enfraquece ala governista

BRASÍLIA - Até então principal ala governista do PP, o grupo de 17 deputados liderados pelo deputado Eduardo da Fonte (PE) decidiu nesta terça-feira, 12, que votará a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff. A decisão do grupo contribuiu para que o líder do partido na Câmara, Aguinaldo Ribeiro (PB), convocasse reunião da bancada que acontece nesta tarde, quando o anúncio da decisão será feito e a sigla deve fechar posição majoritária a favor do impedimento da petista.

O anúncio do voto pró-impeachment do grupo de Da Fonte deve enfraquecer o presidente do PP, senador Ciro Nogueira (PI), também governista. O dirigente contava com os 17 votos para negociar mais espaço para o partido no governo Dilma Rousseff em troca de apoio contra o impeachment. Sob seu domínio, Nogueira tem cerca de cinco deputados, apenas.

Os 17 parlamentares se somarão à ala oposicionista do partido para votar a favor do impeachment.

O grupo diz ter mudado de posição, devido ao Planalto ter escolhido o "interlocutor errado" dentro do PP para negociar espaço em troca de apoio. "O governo escolheu o interlocutor errado para falar com a bancada. Escolheu alguém que não tinha voto", reclamou um parlamentar que compõe o grupo. Segundo ele, sua decisão tinha sido tomada independente da reunião da bancada desta terça.