Grupo da terceira via escolhe candidato nesta terça-feira O grupo suprapartidário de deputados que pretende lançar um nome alternativo para concorrer à presidência da Câmara deve escolher seu candidato nesta terça-feira, às 15 horas. Na reunião, os adeptos da chamada terceira via pretendem encontrar uma alternativa aos candidatos Aldo Rebelo (PCdoB-SP) e Arlindo Chinaglia (PT-SP). O movimento espera contar com um número significativo de deputados do PSDB descontentes com o anúncio de apoio da legenda a Chinaglia, o que poderá resultar na escolha de Gustavo Fruet (PSDB-PR). Os outros cotados são Fernando Gabeira (PV-RJ) e Luiza Erundina (PSB-SP). O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso sinalizou com a possibilidade de a bancada tucana apoiar um terceiro nome, em nota que divulgou na sexta-feira. Essa possibilidade foi aventada diante da possível divisão da base governista entre as duas candidaturas. O deputado Raul Jungmann (PPS-PE) disse na segunda-feira que, apesar da denúncia apresentada contra ele pelo Ministério Público na semana passada, irá se manter no grupo suprapartidário de deputados, do qual é um dos coordenadores. Jungmann foi denunciado à Justiça Federal, acusado de envolvimento em desvio de verbas, entre 1998 e 2002, quando era ministro do Desenvolvimento Agrário, no governo Fernando Henrique Cardoso.