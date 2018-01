Grupo antipetista é "fantasma" para autoridades A Frente de Ação Revolucionária Brasileira (Farb), organização clandestina que reivindica "o atentado" contra o prefeito de Campinas, Antonio da Costa Santos - morto a tiros na noite de 10 de setembro - e envia cartas ameaçadoras a outros prefeitos do Partido dos Trabalhadores (PT), é um fantasma mesmo para os serviços de inteligência da Polícia Federal e das forças armadas. Profissionais desses setores sustentam que as primeiras menções à Frente surgiram em Campinas há três meses, nos informes referentes ao assassinato do Toninho do PT. "O texto é caracterizado por erros grosseiros de português e extrema agressividade", destaca um analista da polícia de São Paulo, para quem "a existência de uma entidade com esse perfil é fator de preocupação, porque sinaliza para um quadro semelhante ao da guerra civil da Colômbia." O cientista social e brasilianista francês Robert Mignot, que está em Minas Gerais realizando pesquisas para um estudo sobre o Movimento dos Sem Terra, lembra que a origem de duas organizações paramilitares da América Latina - os ´Contra-Reforma´, milícia armada que atuou em vários países da América Central, e a guerrilha de direita Autodefesas Unidas da Colômbia (AUC) - foi semelhante: "Esses grupos conservadores, de alguma forma sempre associados ao crime organizado, apresentaram-se por meio de cartas anônimas às quais se seguiram atentados a bomba, seqüestros e assassinatos de líderes da esquerda organizada", diz. Os últimos ´Contra´, quase todos de Honduras e El Salvador, depuseram as armas em 1989. O grupo recebia dinheiro e armas dos Estados Unidos para combater o regime sandinista - de inspiração marxista - na Nicarágua e, em território salvadorenho, a guerrilha socialista FLNM. A AUC colombiana, comandada por Carlos Castaño, tem 8 mil homens, recebe dinheiro de grandes proprietários rurais e de associações ultranacionalistas. Freqüentemente entretanto, é associada ao esquema de apoio armado ao narcotráfico. Castaño é filho de um fazendeiro seqüestrado, torturado e morto pelas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) no final dos anos 80. A sede da AUC está em Córdoba, cidade onde o prefeito Camillo Gonzalo é um ex-oficial das Autodefesas. Em novembro de 2001, Carlos Castaño declarou a repórteres do jornal americano The Washington Post que "a fraca democracia de vários países sul-americanos resultou em governos liberais, abrindo espaço para a esquerda, uma esquerda sem compromissos com a preservação da honra, da moral, da vida e dos bens de cada um. É preciso provocar reação em todo o continente. Se necessário, com emprego da força." No cenário do conflito colombiano, esse conceito doutrinário resultou na morte de pelo menos 200 prefeitos e parlamentares acusados de dar abrigo ou apoiar os rebeldes socialistas, ao longo dos últimos 11 anos. Sem problemas financeiros, a AUC alinha entre seus quadros 800 ex-guerrilheiros das Farc, 1.000 ex-soldados do Exército, 135 ex-oficiais e 250 ex-policiais. Bem equipados, recebem bons salários. Os mais baixos da ordem de US$ 300. Os mais altos, acima de US$ 7 mil.