Grupo aborda ministra com gritos de 'Dilma presidente'

Diante de manifestação de populares ligados a movimentos pró moradia, a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, ouviu gritos de "Dilma presidente", nesta terça-feira, 23, quando deixava a sede do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) para o almoço. Dilma conversou com os populares e orientou que eles procurassem a Caixa Econômica e o Ministério das Cidades, além de prometer que visitará um projeto desenvolvido no interior de São Paulo no qual, segundo os manifestantes, seriam construídas casas com três dormitórios, de 49 metros quadrados, ao custo de R$ 52 mil.

Questionada sobre as manifestações de apoio que estava recebendo à sua candidatura, a ministra disse: "Esse povo é sempre muito carinhoso e nós temos uma prática, orientada pelo presidente Lula, de não deixarmos de escutar as reivindicações", disse a ministra que, por diversas vezes foi chamada pelos manifestantes de presidente.

Dilma explicou, em rápida entrevista à imprensa, que esteve reunida com representantes de vários ministérios para discutir uma política nacional de governo para o desenvolvimento do Nordeste. Ela lembrou que o governo Lula "já mudou a realidade nordestina" e que está em busca de refinarias e indústrias para a região, além da criação de um parque tecnológico. Ela lembrou a importância da agricultura familiar para a região, mas ressaltou que essa não deve ser a principal atividade econômica local e citou que o governo está tentando dotar a agricultura familiar de projetos que foram eliminados em governos anteriores.

Antes da ministra Dilma deixar o prédio do CCBB, o ministro da Educação, Fernando Haddad, também foi chamado pelos populares, mas chegou a entrar no carro evitando aproximação. "O senhor não vai ser o nosso governador em São Paulo? Então, vem aqui", gritou um manifestante. Haddad, então, saiu do carro e foi cumprimentar o grupo. Na rápida conversa com os manifestantes, o ministro informou a um deles que está bem encaminhado o projeto de instalação de uma universidade pública na zona leste de São Paulo.