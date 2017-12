Grito dos excluídos reuniu 700 pessoas em Porto Alegre O Grito dos Excluídos reuniu cerca de 700 pessoas em Porto Alegre, nesta quinta-feira, 7. A manifestação contou com representantes das pastorais sociais da Igreja Católica, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), Central Única dos Trabalhadores (CUT), Coordenação Nacional de Lutas (Conlutas), estudantes e organizações de desempregados, catadores de lixo e moradores de rua. Militantes de partidos políticos como o PT e o PSTU também se juntaram à caminhada portando bandeiras e ostentando adesivos em suas camisas. Em faixas e cartazes, os participantes pediam emprego, moradia, distribuição de renda, reforma agrária, respeito e inclusão de suas reivindicações no debate político nacional. Durante a caminhada, de pouco menos de dois quilômetros, foram feitas diversas paradas para abordar os temas que preocupam os manifestantes. Os discursos reclamaram um novo modelo econômico, voltado para os excluídos, mas não citaram o governo federal. As críticas diretas foram endereçadas ao governo do Estado pelo apoio às plantações de eucaliptos para a indústria da celulose e pela busca, com incentivos fiscais, de grandes empreendimentos industriais enquanto, segundo os participantes, faltam verbas para a saúde, segurança e reforma agrária.