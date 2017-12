Grito dos Excluídos protesta contra barragens em Iguape Cerca de 500 pessoas participaram, nesta quinta-feira, 7, em Iguape, no litoral sul de São Paulo, de uma passeata contra a instalação de hidrelétricas no Rio Ribeira de Iguape, o único grande rio do Estado que ainda não tem barragens. O protesto fez parte da programação do Grito dos Excluídos, organizado pela Igreja Católica, e teve a participação de entidades ambientais como a SOS Mata Atlântica, Instituto Socioambiental (ISA) e Movimento dos Atingidos por Barragens (Moab), além de sindicatos. A passeata partiu da Basílica do Bom Jesus, na região central da cidade, e seguiu até as margens do Valo Grande, canal que liga o Rio Ribeira ao Mar Pequeno, no Atlântico. Os manifestantes cobraram também a retomada das obras de fechamento do valo, com a colocação de comportas na barragem existente no local. As obras estão paradas há quase 20 anos.