Grito dos Excluídos planeja passeata em SP após missa Cerca de 200 pessoas participavam na manhã de hoje de uma missa na Catedral da Sé, no centro de São Paulo, como parte da manifestação do movimento ''Grito dos Excluídos'', programada para hoje, segundo a Polícia Militar. O grupo deve sair em passeata pelas Ruas Conselheiro Furtado, Tamandaré, Lavapés, Avenida Dom Pedro até a Praça do Monumento, no Ipiranga, com o objetivo chamar a atenção do governo para a exclusão social no País, segundo a PM. De acordo com estimativas da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), cerca de cinco mil pessoas devem participar da passeata, que está programada para começar às 10 horas.