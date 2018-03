'Gripen é avião que não voa, que não existe', diz França

Em sintonia com o discurso do ministro das Relações Exteriores do Brasil, Celso Amorim, que falou à imprensa em Genebra, Morin afirmou que a proposta francesa está inserida em uma "parceria industrial maior para permitir ao Brasil constituir uma plataforma industrial aeronáutica de primeiro plano para toda a América Latina". E reforçou: "Nós estamos no quadro de uma parceria estratégica com o Brasil, que é uma parceria política. Logo, a decisão será política."

Morin também afirmou não ver parâmetros de comparação entre o Rafale e o Gripen NG. "Sem querer ofender ninguém, mas podemos comparar uma Ferrari como o Rafale com o Gripen, que é um Volvo?", ilustrou ele, lembrando que a aeronave sueca ainda não saiu das pranchetas de design. "O Rafale é o único avião multifunções do mundo. O Gripen é um avião que não voa, que não existe, que está apenas nos escritórios de estudo do construtor", argumentou. "Gostaria que comparássemos o que é comparável." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.