Gripada, Marta cancela compromissos desta segunda-feira

A candidata do PT à Prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy , cancelou todos os seus compromissos desta segunda-feira, 18. A petista está com uma forte gripe e passará o dia em repouso, segundo sua assessoria de imprensa. Marta tinha três compromissos de campanha. Ao meio-dia faria uma palestra na Associação dos Dirigentes de Venda e Marketing do Brasil (ADVB), às 15h visitaria o arcebispo de São Paulo, D. Odilo Scherer, e daria uma entrevista a um telejornal às 19 horas.