Gripada, Marina cancela participação em evento da Rede

Na terça-feira, 4, a ex-ministra também cancelou sua participação na palestra sobre "Meio Ambiente - nossos principais desafios", durante semana de jornalismo ambiental do jornal O Estado de S.Paulo.

De acordo com a assessoria da Rede, Marina deve acompanhar o evento desta noite por meio da internet, já que ele será transmitido em tempo real pelo site da entidade (www.brasilemrede.com.br). Até o momento, a Rede obteve pouco mais de 438 mil assinaturas para a criação da sigla. A meta é alcançar 500 mil até o dia 15 de junho para que possa obter o registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e consiga disputar as eleições de 2014.