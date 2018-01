Grevistas da PM são transferidos de presídio O comando da Polícia Militar da Bahia determinou a transferência dos policiais que participaram do motim na semana passada, do Presídio de Salvador para o 10º Grupamento de Bombeiros Militares, situado na região metropolitana da capital baiana. Colegas dos rebeldes temiam que eles fossem atacados por presos comuns se permanecessem no presídio. Ao contrário do que o comando divulgou no inicio as semana, o número de detidos por insubordinação é nove e não 12. Aparentemente o movimento dos policiais foi sufocado e o clima de incerteza quanto a uma nova tentativa de paralisação está se dissipando em Salvador. A próxima grande festa que ocorre na cidade é a Lavagem do Bonfim, na quinta-feira, onde são esperadas cerca de 800 mil pessoas. Dois mil policiais militares farão a segurança na festa.