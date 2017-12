Greve dos auditores compromete 40% da produção da Zona Franca A greve dos auditores fiscais da Receita Federal já provocou prejuízos de US$ 750 milhões às empresas da Zona Franca de Manaus, de acordo com balanço que deve ser entregue hoje à ministra da Casa Civil, Dilma Roussef , pelo Centro das Indústrias do Estado do Amazonas (Cieam). Na Zona Franca, 40% da produção está comprometida, por falta de matéria-prima e insumos importados. Algumas fábricas pararam as linhas de produção e deram férias coletivas aos funcionários. A retenção de mercadorias por falta de fiscalização tem causado um prejuízo de US$ 33 milhões por dia para as empresas. No documento entregue à ministra, o Cieam pede que a Casa Civil intervenha e agilize a abertura de negociações entre o governo e os auditores. O presidente do Centro Maurício Loureiro concorda com as revindicações dos grevistas mas diz que a sociedade não pode mais ser prejudicada. "Na Receita Federal todo mundo manda e ninguém obedece. Eles realmente precisam de um plano de carreira", disse. Logo no início da greve, há quase um mês, o Cieam e o Sindicato das Indústrias de Aparelhos Elétricos, Eletrônicos e Similares de Manaus (Sinaees) entraram na Justiça com mandados de segurança para obrigar a Receita a vistoriar as mercadorias. Apenas o Sinaees conseguiu a liminar. "Esse setor é um dos mais representativos da Zona Franca, mas não abrange todas as empresas", disse Loureiro. Protesto O Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal (Unafisco) aposta numa intensificação da greve nos próximos dias. Há quase um mês do início da greve, cerca de 70% da categoria está de braços cruzados em todo o País, segundo informações do Sindicato. Nesta semana, os auditores do Porto de Santos, responsável por 27% da balança comercial brasileira, decidem se aderem ao movimento. Amanhã, cerca de 700 auditores devem fazer um ato público em frente aos Ministérios da Fazenda e do Planejamento, em Brasília. Os técnicos da Receita devem parar no mesmo dia. Eles aprovaram uma paralisação de 24 horas nas agências da Receita em todo o País.