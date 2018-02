Greve de servidores barra tarefa da Comissão da Verdade Um grupo de servidores em greve do Arquivo Nacional impediu na tarde desta quinta-feira a entrada de membros da Comissão da Verdade na unidade do órgão em Brasília. Os funcionários do arquivo pedem um plano de carreira e mudanças na administração da entidade. A Associação dos Servidores do Arquivo Nacional (Assan) espera sensibilizar o governo para incorporar ao salário dos funcionários uma gratificação temporária que representa metade do vencimento.