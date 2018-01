Greve de auditores da Receita gera fila de camimhões em Foz do Iguaçu A greve de auditores e fiscais da Receita Federal paralisa há 18 dias a Estação Aduaneira de Foz do Iguaçu e provoca uma fila de caminhões mais de cinco quilômetros na BR-277, principal via de acesso à cidade. Na Ruta 7, do lado paraguaio, a fila de caminhões também é extensa. O transporte de carga pela principal ligação entre o Brasil e o Paraguai está praticamente paralisado. A Polícia Rodoviária reforçou a vigilância na rodovia para evitar assaltos aos motoristas. Os ficais da Receita liberam poucos caminhões por dia, com prioridade para os que transportam cargas perecíveis e remédios. O pátio da Estação Aduaneira, com capacidade para 700 caminhões, está lotado. Alguns motoristas, impedidos de deixar o local há 16 dias, reclamam que estão sem comida - e ainda têm de pagar pela hospedagem do caminhão.