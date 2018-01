Greve da PF pode causar apagão em Brasília dia 18 de abril A Polícia Federal de Brasília aprovou nesta quinta-feira, em assembléia, paralisação total das atividades na próxima quarta-feira, 18, para cobrar do governo o cumprimento de promessa de recomposição salarial da categoria. Segundo nota divulgada pelo Sindicato dos Policiais Federais do Distrito Federal (Sindipol-DF), os agentes farão operação-padrão no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília, o que significa que fiscalizarão as bagagens de todos os viajantes, podendo causar uma espécie de apagão aéreo, com atrasos em decolagens de aviões. De acordo com a nota do Sindipol, a paralisação contará com a adesão dos peritos e delegados da Polícia Federal (PF). A nota diz ainda: "A paralisação está programada para acontecer ao mesmo tempo em todo território nacional, contudo, cada sindicato tem a autonomia para deliberar sobre a forma do seu movimento." O Sindipol-DF informa ainda que espera a participação de policiais federais de todos os Estados em uma caminhada que sairá, no dia 18, da sede da PF em direção ao Palácio do Planalto. Os policiais federais afirmam que o governo vem se recusando a reconhecer palavra empenhada por escrito, no ano passado, pelo então ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, de promover a recomposição salarial. "Espera-se que o presidente da Republica não diga que ´não sabia de nada´ e evite que sejamos empurrados para um momento ainda pior, em que ninguém ganha, todos perdem, e o maior perdedor é a sociedade", conclui a nota. Minas Gerais Policiais mineiros já ameaçam cruzar os braços caso o governo estadual não atenda a proposta de reajuste salarial apresentada, de 19,66%. A Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais (Aspra) divulgou o resultado de uma consulta feita pela entidade na internet com profissionais das forças de segurança do Estado. Conforme a Aspra, 93,3% dos participantes (de um total de 1.293) manifestou predisposição de paralisar as atividades caso a reivindicação não seja atendida. "A linha operacional da PM está disposta a parar, conforme relatos dos policiais que estão em serviços e a enquete que colocamos no ar", disse o presidente da associação, subtenente Luiz Gonzaga Ribeiro. Os policiais têm feito manifestações e atos públicos cobrando uma resposta do Executivo estadual. Na quarta, o governador Aécio Neves (PSDB) disse que as conversas com os servidores estão mantidas e "ocorrendo de forma absolutamente serena". "Esse é um governo que não se curva a pressões e todos sabem disso", enfatizou, durante uma solenidade de entrega de 143 viaturas ao Corpo de Bombeiros, nos jardins do Palácio da Liberdade. Em 2004, uma greve das polícias Civil e Militar obrigou Aécio a solicitar a presença de tropas do Exército nas ruas de Belo Horizonte. (Com Eduardo Kattah)