Gretchen filia-se ao PPS e quer ser candidata a prefeita A cantora Gretchen, "a rainha do bumbum", conhecida por sucessos como Conga, conga, conga, Freak le boom boom e Melô do Piripipi, filia-se na tarde desta sexta-feira, 27, ao PPS, no município metropolitano de Jaboatão dos Guararapes. Gretchen mora há 10 anos da Ilha de Itamaracá, no litoral norte, e diz ter interesse em disputar a prefeitura da Ilha nas eleições do próximo ano. Trajetória Gretchen é Maria Odete Brito de Miranda e se tornou conhecida no final dos anos 70, como a "rainha do bumbum" por causa do jeito que dançava, rebolando para as câmeras. Irmã de Sula Miranda, as duas fizeram parte do grupo As Melindrosas. Recebeu disco de outro por mais de 150 mil cópias vendidas com Dance With Me. Gretchen vendeu cinco milhões de discos no Brasil e dois milhões entre Argentina, Paraguai e Uruguai apenas com o disco My Name is Gretchen. A cantora posou nua para diversas revistas masculinas não apenas quando era jovem, mas também quando já estava na faixa dos 40. No cinema, a carreira de Gretchen teve início em 1979 em um filme infantil com suas irmãs em Vamos Cantar Disco Baby. Em 1982, Gretchen fez o filme Aluga-se moças, pornochanchada que contava também com a participação de Rita Cadillac. Em 2007, participou do filme pornográfico La Conga Sex, produzido pela Brasileirinhas, companhia de filmes do gênero. Texto ampliado às 16h17