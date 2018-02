Greenpeace faz propostas a candidatos O Greenpeace lançou ontem uma proposta de plataforma ambiental para prefeitos e vereadores. O texto, que aborda problemas ligados às mudanças climáticas, florestas, transgênicos e oceanos, será entregue aos candidatos em cinco capitais. Também estará disponível no site www.greenpeace.org.br para que os eleitores possam repassá-lo aos candidatos, cobrando sua aplicação. A proposta no quesito mudanças climáticas é fazer os municípios criarem limites para emissão de gases - o que ainda não existe em nível federal, mas já está em discussão em São Paulo. "Queremos que os municípios demonstrem ao poder federal que as cidades não agüentam mais ser prejudicadas pela omissão da União em relação a este tema", afirmou o diretor de políticas públicas da entidade, Márcio Leitão.