Greenpeace faz anúncio com Dilma e Alckmin

É do Greenpeace, ONG conhecida por ações midiáticas de defesa do meio ambiente, a autoria dos cerca de 100 cartazes espalhados por pontos de ônibus da cidade de São Paulo em que a presidente Dilma Rousseff (PT) e o governador Geraldo Alckmin (PSDB) aparecem juntos. Candidatos à reeleição, Dilma e Alckmin são filiados a partidos adversários no plano nacional e estadual.

A peça estampa as logomarcas dos governos federal e estadual e dá a entender que, tanto a presidente quanto o governador, são responsáveis por dobrar a extensão das linhas de metrô em São Paulo até o fim de 2014. "A espera acabou. Até o final de 2014 a extensão do metrô de São Paulo vai dobrar", diz o texto disposto acima das fotos de Alckmin e Dilma, conforme mostrou ontem o jornal Folha de S. Paulo. Os cartazes foram espalhados por 100 pontos de ônibus das regiões da Avenida Paulista, do Ibirapuera e na Vila Madalena.