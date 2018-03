Greenhalgh terá acesso aos autos, decide STF O vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Cezar Peluso, concedeu liminar para que o ex-deputado petista Luiz Eduardo Greenhalgh tenha acesso aos autos do inquérito da Operação Satiagraha. Citado em grampos telefônicos e alvo de um pedido de prisão negado pela Justiça, ele alegava estar sob investigação e não ter tido direito de conhecer detalhes da operação. De acordo com a Polícia Federal, Greenhalgh teria sido contratado pelo sócio-fundador do Grupo Opportunity, Daniel Dantas, para fazer lobby no governo para viabilizar a compra da Brasil Telecom pela Oi. No relatório final da investigação, Greenhalgh é apontado como "integrante de escalão especial" do esquema.