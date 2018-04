Greenhalgh admite à PF contato com Gilberto Carvalho

O depoimento do ex-deputado - que é advogado do Grupo Opportunity, de Daniel Dantas - durou uma hora e meia na Delegacia de Combate a Crimes Financeiros (Delefin) da PF em São Paulo. O delegado Ricardo Saadi, que sucedeu Protógenes Queiroz na Satiagraha, e o procurador da República Rodrigo de Grandis insistiram nos motivos que levaram Greenhalgh a telefonar para o assessor particular de Lula.

Greenhalgh não foi indiciado. Ele respondeu a todas as perguntas, acompanhado do criminalista José Roberto Batochio, que a Ordem dos Advogados do Brasil designou especialmente para o caso. O ex-deputado fez críticas a Protógenes, que queria seu enquadramento. ?O que me incomoda é ele pairar de paladino da moralidade pública. Humberto Braz foi condenado a 7 anos de prisão por corrupção ativa na mesma ação em que Dantas pegou 10 anos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.