Graziano obtém apoio de Dilma para cargo na ONU

O candidato salientou que a eleição da FAO conta com um processo peculiar: a votação é secreta, mas a cada rodada se elimina o menos votado. "Há o imponderável com o fato de o voto ser secreto, por isso tem ocorrido surpresas", avaliou.

Segundo Graziano, que foi ministro de Segurança Alimentar e Combate à Fome no primeiro mandato do governo Lula, os encontros com Dilma foram três nos últimos tempos: duas vezes antes da posse e no dia da posse. A embaixadora Vera Machado salientou que a presidente determinou ao ministro de Relações Exteriores, Antonio Patriota, que tratasse a candidatura como uma campanha de Estado. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.