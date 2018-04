Grau rejeita pedido de Dantas para suspender processos O banqueiro Daniel Dantas fracassou na tentativa de suspender o andamento de todos os procedimentos que tramitam contra ele na 6ª. Vara Federal Criminal de São Paulo relacionados à operação Satiagraha, da Polícia Federal. O ministro Eros Grau, do Supremo Tribunal Federal (STF), rejeitou o pedido de liminar feito pelos advogados de Dantas. Para justificar a decisão, Grau alegou motivos processuais. Ele disse que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) ainda não analisou o mérito da ação. Para o ministro, as questões envolvidas no caso são complexas. "A extensa petição de quase cem laudas e o volumoso processo, composto de aproximadamente duas mil laudas, revelam, por si só, a complexidade das questões postas a exame do Superior Tribunal de Justiça", afirmou Eros Grau.