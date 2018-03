Grandis: decisão tornou Dantas réu em processo criminal A denúncia feita hoje pelo Ministério Público Federal (MPF) e acatada pelo juiz da 6ª Vara Federal Criminal de São Paulo, Fausto Martin De Sanctis, muda a situação do banqueiro e sócio-fundador do Banco Opportunity, Daniel Dantas. "A partir de agora, Daniel Dantas é réu em processo criminal do qual também fazem parte Humberto Braz e Hugo Chicaroni", afirmou o procurador do MPF de São Paulo, Rodrigo de Grandis. De acordo com De Grandis, eles são acusados de corrupção ativa, em razão de suposta tentativa de suborno de US$ 1 milhão ao delegado da PF Vítor Hugo Rodrigues Alves Ferreira, para que o nome do banqueiro, o de sua irmã Verônica e de seu sobrinho fossem retirados do inquérito. O procurador informou que cada um dos três réus deve prestar depoimento à Justiça nos dias 5, 6 e 7 de agosto. De Grandis ainda afirmou que outras denúncias poderão ser oferecidas em breve pelo MPF contra o banqueiro pela prática de outros crimes, tais como, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta. "As investigações envolvendo o senhor Daniel Dantas estão apenas no início. A decisão da conclusão deste caso é uma prerrogativa do MPF", afirmou o procurador, num contraponto às afirmações do ministro da Justiça, Tarso Genro, de que as investigações já estariam quase no fim. Segundo o procurador, é o MPF que oferece denúncia à Justiça nos casos investigados pela PF. E a denúncia é a conclusão da investigação. "Temos muitas informações a apurar e o nosso trabalho deve se prolongar por um período de tempo que ainda não podemos especificar", disse de Grandis. Escutas O procurador revelou que Daniel Dantas sabia de todos os passos realizados por Humberto Braz e Chicaroni para subornar o delegado da PF. Ele citou as escutas e disse: "Chicaroni prestou depoimento à PF e confessou que teve participação no processo de corrupção ativa do delegado, a mando de Daniel Dantas", afirmou. De Grandis disse que não poderia revelar o teor dos diálogos entre Dantas e Braz por causa do segredo de Justiça. Ele destacou que pode pedir nova prisão preventiva do banqueiro, caso seja necessário para garantir a ordem pública. Porém, afirmou que, por enquanto, não há a necessidade. Junto com a denúncia enviada ao juiz da 6º Vara, o procurador solicitou abertura de inquérito policial para investigar se o advogado Wilson Mirza Abraham e Verônica Dantas também participaram de crime de corrupção ativa.