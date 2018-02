Grande procura causa filas imensas na região central A qualquer hora do dia, um grande número de pessoas procura o posto da Defensoria em São Paulo, na região central, para tentar obter ajuda em processos judiciais. Por isso, as filas são comuns no local. O mecânico Petrúcio Barbosa de Oliveira Filho, de 34 anos, por exemplo, acompanha há um ano um processo de usucapião da casa em que vive no Jardim Romano, zona leste. "Preciso formalizar a situação, já que não tenho nenhum documento para confirmar a posse da casa e sempre dá um medo de que a gente perca tudo", disse ele, que mora no imóvel com a mulher e a filha. De acordo com Oliveira, o processo tem transcorrido normalmente e a decisão final já deve sair nos próximos meses. "Na primeira vez que vim aqui, cheguei bem cedo, para garantir o atendimento. Mas, das seguintes, não houve nenhum problema", afirmou o mecânico, que disse ter sido bem atendido em todas as ocasiões em que precisou do serviço de assistência. O desempregado Jandeuhe Alves Maciel, de 46 anos, disse que foi ao local pedir ajuda para se divorciar da ex-mulher, de quem está separado há muitos anos. Hoje, ele vive com outra pessoa. Antes, já havia conseguido ajuda para evitar uma ação de despejo. "Não tenho como pagar advogado."