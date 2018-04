Grampos indicariam doações 'por fora' de construtora

Diálogos interceptados pela Inteligência da PF revelam passo a passo como agiam os executivos da empreiteira, que faturou R$ 16 bilhões em 2008. As escutas fazem a PF supor que a Camargo Corrêa mantinha duas contabilidades para repasses a políticos - uma oficial e outra paralela, sem comunicação à Justiça Eleitoral.

O alvo maior da operação é um pen drive com relação de políticos que teriam recebido propinas da empreiteira. O arquivo digital foi revelado em conversa que a PF interceptou entre dois executivos da empreiteira presos na quarta-feira. Os dois falam de José Carlos Aleluia e de um suposto pagamento a ele. ?Não sou candidato e não é primeira vez que bandidos falam nomes de pessoas?, reagiu o deputado do DEM. ?Não tenho absolutamente contato, nem oficial nem extraoficial, com a Camargo Corrêa. O governo começa a espalhar coisas para cobrir o drama que está vivendo. Não recebo doação que não seja legal.?

Os grampos são o fundamento mais contundente dos decretos judiciais de prisão de quatro dirigentes da construtora - Dárcio Brunato, Pietro Francesco Giavina Bianchi, Fernando Dias Gomes e Raggi Badra - e quatro doleiros, entre eles Kurt Pickel, apontado como articulador de um esquema de remessas ilegais para paraísos fiscais e lavagem de valores. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.