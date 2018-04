Grampo revela que juiz se queixou de Protógenes Laudo 6160, do Núcleo de Criminalística da Polícia Federal, revela conteúdo de grampo supostamente ilegal encontrado com o delegado Protógenes Pinheiro Queiroz, mentor da Operação Satiagraha. Duas pessoas, não identificadas pela PF, conversam sobre os bastidores da investigação que levou o banqueiro Daniel Dantas para a prisão, em julho. Os interlocutores - M1 e F1, assim nomeados pelos peritos para facilitar a compreensão do diálogo - falam de um juiz, de quem o nome não é citado, que estaria preocupado com os rumos do inquérito e a sucessão interminável de grampos.