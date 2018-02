Gracie defende prisão imediata de réus do mensalão

O pedido de Janot inclui a prisão, entre outros, do ex-ministro da Casa Civil José Dirceu, do ex-presidente e do ex-tesoureiro do PT, respectivamente José Genoino e Delúbio Soares, além do empresário Marcos Valério, apontado como operador do esquema. Janot sustenta no pedido que a prisão seria para crimes aos quais não cabem mais os recursos denominados embargos infringentes.

"Determinados delitos não comportam mais recursos e essa foi a motivação, que foi a razão, do requerimento do procurador", ressaltou Ellen Gracie, evitando, contudo, estimar um prazo para o julgamento do pedido do procurador-geral da República. "Não sei como está a pauta do Supremo e teria dificuldade para avaliar se o julgamento do pedido seria rápido."

A ex-presidente do STF considerou o julgamento do mensalão como "um ponto de inflexão do sistema democrático brasileiro", já que foi a primeira vez que pessoas muito próximas ao governo foram julgadas e condenadas. "E foram julgadas com presteza, com respeito ao devido processo legal, ao direito de defesa de cada um, com todos os recursos permitidos em lei e até alguns mais - que eu pessoalmente acho que não seriam cabíveis -, como os embargos infringentes", explicou, destacando a posição pessoal contrária aos novos recursos ao STF.

Ellen Gracie avaliou ainda que o mensalão, com a condenação de políticos influentes, demonstra que o sistema judiciário brasileiro "funciona muito bem para todos os casos" e concluiu: "Não adianta nada ter excelentes leis. É preciso que as aplique e o poder judiciário brasileiro está demonstrando que chega ao final, às conclusões, absolutórias ou condenatórias."