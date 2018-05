Graça visita Renan antes de falar à CAE do Senado A presidente da Petrobras, Maria das Graças Foster, se reuniu na manhã desta terça-feira, 15, com o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), antes de falar às Comissões de Assuntos Econômicos e de Fiscalização e Controle do Senado sobre atuação da empresa e tentar esclarecer a compra da refinaria de Pasadena, no Texas (EUA).