Graça: prioridade absoluta é o Brasil, com o pré-sal A presidente da Petrobras, Graça Foster, considerou nesta quarta-feira, 30, que a produção da estatal está "atrasada" e que a prioridade "absoluta" serão investimentos no Brasil."É questão de poucos meses para começarmos a mostrar um resultado melhor. Nossa atividade fora do Brasil não é prioridade, a prioridade é o Brasil por conta do pré-sal", afirmou Graça, que participa de audiência na Câmara dos Deputados. "Temos que aumentar a produção, mas temos tido bons resultados, os bancos sabem disso. Trabalhamos por convergência de preços e aumento de produção, que sei que está atrasada", disse.