Graça: Petrobras atendeu 16 pedidos do TCU desde 2012

"Temos 16 solicitações do TCU neste período e uma agenda disciplinada com o TCU. Temos todo interesse em atender o TCU", afirmou, em depoimento a duas comissões do Senado que acontece neste momento.

Segundo a presidente da estatal, existe um trabalho de campo do TCU junto com a Petrobras. "Criamos, no início de março uma comissão de apuração interna para deixar completamente claro o processo de Pasadena dentro da Petrobras", afirmou.