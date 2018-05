Graça: meu marido não tem contrato com a Petrobras

O tucano disse que a informação teria sido confirmada em uma nota oficial divulgada pela assessoria da estatal. O caso foi divulgado na época em que ela assumiu o cargo. "Maria das Graças Foster, a presidente da Petrobras, afirma ao senhor que o meu marido não tem contrato com a Petrobras", respondeu a executiva ao senador do PSDB, já no final da audiência pública a duas comissões do Senado.

Esse momento causou um princípio de tumulto no depoimento de Graça, que transcorreu de forma tranquila nas mais de cinco horas. O tucano insinuou que teria tido cassada a sua palavra pelo presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, Lindbergh Farias (PT-RJ), quando quis fazer esse questionamento. O petista disse que jamais faria isso com o senador do PSDB.

Conhecido pela fama de causador de polêmicas no Senado, Mário Couto reafirmou que houve uma confirmação oficial por parte da Petrobras e que isso é "altamente perigoso" para a estatal. "É um crime e amanhã eu entrarei no Ministério Público com esta matéria e pedindo o afastamento dela (Graça Foster)", ameaçou o tucano. A presidente da Petrobras ignorou o comentário do senador.