Graça fala e Congresso pode adiar investigações

A reunião começou com cerca de 45 minutos de atraso e será realizada numa sala lotada. Antes do encontro, ela passou no gabinete do presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL). Aliado de Dilma Rousseff, num raro gesto político Renan fez questão de levá-la até a sala onde a audiência será realizada. Ela fará uma exposição inicial por 30 minutos e depois vai ser aberto o momento para questionamentos.

A estratégia dos governistas é adiar, o quanto for possível, a abertura da investigação no Congresso. Na semana passada, os senadores da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) se valeram do argumento de que é necessário aguardar uma resposta do Supremo Tribunal Federal para defender que a decisão sobre a CPI da Petrobras fosse adiada. A mesma articulação tem sido defendida esta semana para postergar, para após a Semana Santa, a instalação da CPI.