Graça deveria ter renunciado 'há muito tempo', diz Marta

Brasília - Crítica do governo Dilma Rousseff, a ex-ministra e senadora Marta Suplicy (PT-SP) disse que a agora ex-presidente da Petrobrás, Graça Foster, deveria ter renunciado ao cargo "há muito tempo". A oficialização da saída de Foster e de cinco diretores da empresa foi feita na manhã desta quarta-feira, 4, em ofício da estatal à BM&FBovespa.

"Concretizou-se o que tinha que ter sido feito há muito tempo", disse Marta à reportagem, quando deixava a cerimônia de posse do novo ministro do TCU (Tribunal de Contas da União), Vital do Rego, no fim da manhã desta quarta.

O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), não quis comentar o assunto. Também estava na cerimônia o vice-presidente Michel Temer (PMDB), que saiu sem falar com os jornalistas.

Em nota, a Petrobrás informou que "o Conselho de Administração se reunirá na próxima sexta-feira, 6, para eleger nova Diretoria face à renúncia da Presidente e de cinco Diretores".