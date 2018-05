Graça confirma: resumo omitiu cláusulas 'put option' A presidente da Petrobras Maria das Graças Foster afirmou nesta terça-feira, 15, no Senado. que em nenhum momento foram citadas duas cláusulas no resumo executivo para justificar a operação de compra da refinaria de Pasadena, no Texas (EUA). Em depoimento a duas comissões do Senado, ela disse que as cláusulas Put Option e a Marlim não constavam do resumo.