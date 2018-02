Governos do Codesul discutem amanhã reforma tributária Os governadores do Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul (Codesul) reúnem-se amanhã, em Porto Alegre, um dia depois que a proposta de reforma tributária chegou ao Congresso, prevendo unificar as 27 legislações estaduais do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), tornando o assunto obrigatório no encontro. Ao fim da reunião, a governadora do Rio Grande do Sul, Yeda Crusius (PSDB), transmitirá a presidência do Codesul (Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul) ao governador do Mato Grosso do Sul, André Puccinelli (PMDB), que ficará no cargo por um ano. Antes disso, estava previsto para hoje um jantar entre Yeda, Puccinelli, e os governadores de Santa Catarina, Luiz Henrique (PMDB), e do Paraná, Roberto Requião (PMDB), e representantes da Comissão Regional de Comércio Exterior do Nordeste Argentino e Litoral (Crecenea-Litoral). Fortes chuvas na Argentina atrapalharam a viagem de alguns integrantes das províncias vizinhas, mas confirmaram presença o vice-governador de Entre Ríos, José Eduardo Lauritto, e os governadores de Santa Fé, Hermes Binni, e de Chaco, Jorge Capitanich. Formosa enviou o ministro (secretário) da Produção, Luiz Basterra. Esta é a décima reunião conjunta do Codesul e Crecenea-Litoral. Durante o dia, técnicos dos dois conselhos discutiram protocolos e moções que serão submetidos amanhã aos governadores, tratando de intercâmbio comercial e infra-estrutura, entre outros pontos. Os dois grupos devem aprovar pedidos conjuntos para investimento em turismo e modernização de aduanas. Os governadores participam amanhã, às 10 horas, de uma plenária do Codesul e da apresentação do secretário de Comércio Exterior do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Welber Barral, sobre a política industrial brasileira. Durante 2007, o Codesul realizou quatro reuniões em Florianópolis, Gramado (RS), Bonito (MS) e Curitiba.