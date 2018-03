Governo volta a impedir que comissão convoque Palocci O governo conseguiu impedir a votação na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFF) da Câmara dos Deputados de requerimento que convocaria o ministro-chefe da Casa Civil, Antonio Palocci, para explicar o aumento de seu patrimônio. A estratégia utilizada foi a de impedir a realização da reunião da comissão. A reunião foi cancelada às 14h36, quando apenas deputados do DEM e do PSDB haviam registrado presença. Para abrir a sessão, são necessárias as assinaturas de, no mínimo, dez integrantes.