Governo venezuelano leva comitiva brasileira de esquerda para se contrapor a Aécio

São Paulo - O governo da Venezuela convidou um delegação de políticos, intelectuais, blogueiros e ativistas brasileiros de esquerda para visitar o País e fazer um contraponto à comitiva liderada pelo senador Aécio Neves (PSDB-MG), que visitará líderes oposicionistas venezuelanos nesta quinta-feira. Entre os convidados pelo presidente Nicolás Maduro estão o senador petista Lindberg Farias (RJ), que declinou da oferta, o coordenador nacional do MST, João Pedro Stédile, o escritor Fernando Morais, o ativista Pablo Capilé, dirigentes sindicais e professores universitários.

"Estamos aqui pra fazer este contraponto. O Aécio não tem moral pra falar de liberdade, muito menos de liberdade de imprensa, já que quando foi governador em Minas silenciou a imprensa e perseguiu jornalistas", diz Kerisson Lopes, presidente do Sindicato dos Jornalistas de Minas Gerais. Além do senador mineiro, que também é presidente nacional do PSDB, a comitiva oficial do Senado conta com alguns dos principais líderes de oposição ao governo Dilma Rousseff no Congresso, como Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP), José Agripino (DEM-RN) e Ricardo Ferraço (PMDB-ES).