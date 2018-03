Governo vê aprovação com folga do mínimo de R$ 545

O líder do governo na Câmara, Cândido Vaccarezza (PT-SP), avaliou que a proposta do governo terá até cem votos a mais do que os defensores do mínimo de R$ 560 conseguirão reunir em torno desse valor maior. A estimativa de líderes da base e de oposição é de um apoio entre 150 a 180 votos para o mínimo de R$ 560. Vaccarezza participou da reunião com os ministros Antonio Palocci (Casa Civil) e Luiz Sérgio (Relações Institucionais). O líder do PT no Senado, Humberto Costa (PE), também estava presente.

Sem falar em retaliação aos deputados infiéis ao governo, Vaccarezza considerou, no entanto, legítimo que deputados da base exijam a demissão do ministro do Trabalho, Carlos Lupi (PDT), caso a bancada do PDT vote contra o valor fixado pelo governo hoje. "É legítimo os aliados dizerem isso", argumentou.

Para garantir a aprovação da proposta e evitar o que seria a primeira derrota da presidente Dilma Rousseff no Parlamento, o governo endureceu o discurso com os aliados. A lista de votação de hoje será a base para a distribuição de cargos de segundo e terceiro escalões e de empresas estatais. O ministro Lupi pode perder o cargo se a bancada do PDT, que se reuniu no começo desta tarde para discutir que posição tomar, votar a favor de um mínimo maior do que o fixado pelo governo.

Nesta manhã, o líder do DEM, deputado Antonio Carlos Magalhães Neto (BA), acusou o governo de ter montado na Câmara um balcão de negócios para conseguir aprovar o mínimo de R$ 545 e derrotar a proposta do valor maior de R$ 560. "A gente sabe que o governo partiu para fazer o enfrentamento político e não mostrar a viabilidade técnica do salário mínimo. O governo quer mostrar sua força, o imperialismo da era Dilma é o que está começando com ameaças à base. O governo montou um balcão de negócios. Quem não votar a favor não tem cargo, não tem emenda, não tem espaço", disse o líder de oposição.

Um grupo em torno de 50 sindicalistas ligados à central Força Sindical estava no começo desta tarde no Salão Verde da Câmara para pressionar os deputados a favor do mínimo de R$ 560.