Governo vai sancionar com vetos a Lei Antidrogas A polêmica envolvendo a Lei Antidrogas, que depende de sanção do presidente da República para entrar em vigor, será estendida por mais uma semana. O governo ainda não decidiu quais os artigos que serão vetados. Como o prazo para análise do Palácio do Planalto encerra-se no dia 17, o texto deve ser aprovado com vetos pelo vice-presidente Marco Maciel. Ele ocupará, na próxima semana, a cadeira do presidente Fernando Henrique Cardoso, que vai viajar para a Rússia e Ucrânia. O governo deve vetar, entre outros pontos, o parágrafo do artigo 24, que garante redução de pena para traficantes de drogas condenados pela Justiça; e o parágrafo único do artigo 56 que permite à Justiça estadual julgar casos de narcotraficantes, prerrogativa hoje exclusiva da Justiça Federal. O artigo 21 também pode ser excluído. Na análise do Ministério da Justiça, o texto não define o período das penas aplicadas para usuários de drogas. Em reunião nesta quarta-feira com o ministro da Justiça, Aloysio Nunes Ferreira, o secretário nacional Antidrogas, Paulo Roberto Yog Uchôa, ressaltou que o artigo 20, por exemplo, é um dos pontos positivos do texto. Esse artigo propõe que o simples usuário de drogas possa cumprir penas alternativas, sem restrição à liberdade. Até a próxima semana, novas reuniões serão agendadas entre representantes da Secretaria Nacional Antidrogas e dos ministérios da Justiça e da Saúde. Segundo Uchôa, o governo não descarta a possibilidade de veto integral ao texto. ?Se isso ocorrer, um novo projeto será enviado ao Congresso?, afirmou. Técnicos do Palácio do Planalto, no entanto, descartam essa hipótese. O governo não está a fim de qualquer afronta à Câmara e ao Senado, casas onde o projeto tramitou por mais de dez anos. O Executivo também não teria um novo texto na gaveta para enviar ao Congresso nos próximos meses. Para evitar eventuais embates com parlamentares, o ministro da Segurança Institucional, Alberto Cardoso, deve reunir-se na tarde desta quinta-feira com o deputado Elias Murad, autor do projeto, e o senador Ricardo Santos (PSDB-ES), relator no Senado. O veto total ao texto foi defendido pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp). E criticado pela Associação dos Juizes Federais do Brasil (Ajufes). Em nota divulgada nesta quarta-feira, o presidente da Ajufes, Flávio Dino, afirmou que a atual lei, aprovada há 25 anos, não acompanhou a ?urbanização do País e aos avanços da sociedade brasileira?. Ele sugeriu vetos parciais ao projeto. ?O texto (que aguarda sanção do presidente) introduz alterações necessárias à evolução da sociedade?, disse. Flávio Dino defendeu, por exemplo, o veto ao artigo 32, que possibilita aos advogados pedir o arquivamento de processos envolvendo o tráfico de drogas. Atualmente, apenas o Ministério Público pode propor o engavetamento desses casos.