Governo vai 'proteger a economia nacional', diz Marco Aurélio Garcia

LIMA, PERU - O assessor internacional do Planalto, Marco Aurélio Garcia, disse, ao desembarcar em Lima, onde participa ao lado da presidente Dilma Rousseff, da posse do novo presidente peruano Ollanta Humana, que o governo adotará “todas as mudanças necessárias para proteger a economia nacional”. Segundo Marco Aurélio, embora alguns digam que parte das medidas adotadas para conter a queda do dólar não foram suficientes, “se elas não tivessem sido tomadas os efeitos teriam sido muito mais deletérios porque não são problemas que estão ligados exclusivamente à economia brasileira, são problema de âmbito internacional”.

Marco Aurélio Garcia explicou que “o problema do dólar não é um problema só da relação dólar-real”. E emendou: “é um problema da relação do dólar com o conjunto das moedas e é por isto que estamos preocupados, entre outras coisas, com as medidas de política econômica que estão sendo discutidas no momento atual com os Estados Unidos”.

O assessor de Dilma lembrou que com as medidas adotadas nesta quarta feira, o dólar cedeu suspendendo a queda de cotação dos últimos dias, que levou ao menor índice dos últimos anos. “Nós conseguimos dobrar esta tendência inflacionista, e nós estamos agora enfrentando os temas cambiais com muita coragem”, declarou ele, acentuando que “esta decisão do governo de taxar os derivativos vai ter um impacto muito positivo”.