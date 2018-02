Governo vai propor desoneração da folha em projeto de lei O ministro das Relações Institucionais, José Múcio, garantiu que a desoneração da folha de pagamentos continua incluída na proposta de reforma tributária, enquanto o líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR)), afirmou que ela será encaminhada simultaneamente como projeto de lei específico. Na noite de segunda-feira, após reunião de representantes das centrais sindicais com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o deputado e dirigente da Força Sindical, Paulo Pereira da Silva, disse que o governo ia retirar da proposta de reforma tributária a redução da contribuição patronal à Previdência. "Em momento algum o presidente disse que essa proposta seria retirada", disse Jucá. "Está na proposta", confirmou Múcio, "mas os detalhes vão para discussão e não é uma discussão de curto prazo". A desoneração da contribuição patronal ao INSS foi anunciada pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega, e a idéia do governo era de uma redução gradual de 1 por cento ao ano de 2010 a 2016. Jucá confirmou que a preocupação das centrais é com a questão previdenciária, mas que a desoneração não foi abandonada e que seguirá em separado ao Congresso, em projeto de lei específico.