Governo vai garantir segurança na Copa, diz presidente Em discurso durante reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES), no Palácio do Planalto, a presidente Dilma Rousseff disse nesta quinta-feira, 16, que o Brasil está preparado para grandes eventos. Afirmou que muito foi aprendido com o Rio+20 e com a Copa das Confederações, mas admitiu que Copa do Mundo "é outra questão". Ela defendeu que a Copa tem de ser segura e confortável. Segundo a presidente, o País ficará com o legado da Copa, principalmente o de mobilidade.