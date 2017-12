Governo vai estudar participação da sociedade no Orçamento O governo federal está instituindo, por meio de decreto, um grupo de trabalho, subordinado ao Ministério do Planejamento, para elaborar proposta sobre a participação da sociedade no acompanhamento da elaboração e execução do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual. O grupo deverá apresentar um relatório final no prazo de 90 dias, a partir da designação dos membros. Além de representantes dos ministérios do Planejamento, Fazenda, Casa Civil e da Secretaria Geral participarão do grupo de trabalho quatro entidades da sociedade civil: Associação Brasileira de Organizações Não-Governamentais e a Articulação de Mulheres Brasileiras além de duas outras entidades a serem ainda definidas.