Governo vai cortar gastos com diárias e passagens aéreas

O Ministério do Planejamento informou que prepara um decreto para reduzir em 2012 suas despesas de custeio, como diárias e passagens aéreas. O valor para 2012 não foi informado. Em 2011, o governo reduziu em R$ 1 bilhão as despesas com diárias, passagens e locomoção. Economizou ainda R$ 1,2 bilhão em contratos de locação, aquisição e reforma de imóveis e de locação e aquisição de veículos, máquinas e equipamentos.

Corte no Orçamento. O governo anunciou nesta quarta-feira um corte do Orçamento de 2012 de R$ 55 bilhões. Em 2011, o aperto fiscal do governo foi de R$ 50 bilhões. De acordo com o Ministério do Planejamento, a redução foi realizada levando-se em conta a manutenção integral dos recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), Minha Casa, Minha Vida e Brasil sem Miséria, assim como as áreas de saúde e educação.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As despesas discricionárias do Poder Executivo - aquelas de que o governo pode dispor livremente - serão reduzidas em R$ 35 bilhões este ano em relação a Lei Orçamentária Anual (LOA), segundo informou o Ministério do Planejamento. De acordo com um documento divulgado nesta quarta-feira, a redução das despesas discricionárias na área de saúde será de R$ 5,473 bilhões enquanto na área de Educação, de R$ 1,938 bilhão. Nos dois casos, os valores são maiores do que o projeto da LOA.

Outras reduções significativas nos órgãos do governo citadas pelo Ministério são na área de Cidades (R$ 3,322 bilhões), Defesa (R$ 3,319 bilhões), Justiça (R$ 2,247 bilhões) e Integração Nacional (R$ 2,193 bilhões).