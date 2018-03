Governo vai cortar 50% das despesas com viagens A presidente Dilma Rousseff publicará um decreto na próxima semana reduzindo em 50% as despesas com diárias e passagens de servidores e autoridades federais em 2011, de acordo com a ministra do Planejamento, Miriam Belchior. Além disso, afirmou ela, a medida limitará as autorizações para esse tipo de despesas.